Televisão no quarto: 15 ideias para a colocar no espaço

É no nosso quarto que encontramos privacidade e os nossos momentos de repouso e de tranquilidade. É lá que podemos dormir, ler um livro, ver uma série ou ouvir música com todo o conforto e resguardo. Esses momentos recreativos vêm equilibrar a agitação do dia-a-dia. Nem tudo é trabalho e, em determinadas alturas, precisamos de tempo só nosso.

A pensar no quarto enquanto divisão tão importante da casa, preparamos um conjunto de exemplos onde de fundem elementos indispensáveis para os momentos de relaxamento e de entretenimento passados na companhia da televisão.