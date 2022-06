Jardins de inverno: inspire-se e crie o seu!

Para os amantes da máxima menos é mais , apresentamos-lhe este fantástico jardim de inverno com assinatura portuguesa, que fará as suas delícias! A sua simplicidade, com as pequenas árvores a destacarem-se perfeitamente no ambiente branco, faz com que seja um jardim interior perfeito para dar alguma vida à sua casa, sem que para isso necessite de um enorme protagonismo. Óptimo quer para casas mais sóbrias, quer para habitações onde a vida não pára!