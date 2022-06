Os essenciais de uma sala de estar (+7 fotos)

Seja aquecimento central, lareira ou recuperador de calor, a ideia é não se esquecer de que, em dias mais frios, vai saber muito bem a toda a gente um espaço quentinho que se torne acolhedor. Chegar a casa e estar a morrer de frio como se estivesse na rua não dá com nada e só vai fazer com que a vontade de estar no sofá a relaxar seja pouca ou nenhuma! Assim sendo, não se esqueça da instalação de um bom sistema de aquecimento – e lembre-se que se o orçamento for curto demais para grandes soluções, um pequeno aquecedor a óleo ou eléctrico tem o mesmo efeito e funciona na perfeição!