27 ideias para que o seu pequeno pátio se torne mais acolhedor

Ter um espaço exterior em casa é uma vantagem. Se for amplo, tanto melhor. Mas, independentemente do seu tamanho, poder apanhar ar fresco e estar em contacto com a natureza é motivo suficiente para nos sentirmos afortunados. No geral, os jardins, as varandas e os terraços depressa se convertem nas áreas preferidas para se desfrutar de agradáveis momentos de lazer com ou sem companhia.

Muitas vezes, a falta de tempo, o cansaço ou a pressa fazem com que descuremos este espaço tão apreciado. A pensar nisso, queremos apresentar-lhe, neste novo livro de ideias, alguns conselhos que o ajudarão a manter a área exterior sempre confortável e convidativa.