10 Exemplos de cozinhas económicas (para todos os gostos)

Os móveis e os electrodomésticos de aço ou cromados são muito populares nas cozinhas modernas. Nesta cozinha, optou-se por duas cores vivas e frescas para combinar com os electrodomésticos. O cinza e o lima funcionam na perfeição, assim como o azul petróleo. Ambas as superfícies têm um acabamento brilhante, talvez por se tratar de uma parede backsplash que deve ser de fácil limpeza. No entanto, ao seleccionar cores mais expressivas, tem que ser cauteloso em relação à escolha dos móveis que devem manter-se com uma cor neutra, como o branco.