7 ideias de azulejos aplicados em casa de banho

Uma aplicação de azulejos diferente, não é verdade? Pois bem, é isso mesmo que vos queremos mostrar neste artigo, exemplos bem singulares, do que vemos habitualmente. Neste caso, optaram por colocar azulejos com diferentes padrões e outros brancos, de modo a não sobrecarregar. Mantiveram sempre os mesmos tons: azul, branco e castanho. E a partir daqui brincaram com a disposição dos mesmos. A própria banheira foi revestida com este azulejo e quase se funde com a parede da frente. O chão também não passou em vão, já que alguns azulejos têm o padrão da parede.

Uma casa de banho muito atraente e cheia de luz.