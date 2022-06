8 opções geniais para ter uma cozinha aberta à sala

A sua cozinha é pequena? Está do lado da sala de estar e de jantar? Então, não há mais nada a pensar, toca a derrubar a parede que separa as duas áreas e une-as num só espaço, para todo o sempre. Vai ver que o casamento será bem feliz. Veja como neste exemplo, conseguiram projetar uma cozinha com ilha e ainda uma mesa, unindo todo o espaço com o mesmo revestimento em cerâmica. A arrumação castanha que se prolonga na parede do fundo, dá um elo de ligação entre a cozinha e a sala de jantar, sem este parecer demasiado móvel de cozinha .

Boas combinações = casamentos felizes.