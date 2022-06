Antes e depois – prédio totalmente renovado

A sala de estar tem uma luz própria muito característica. Nos dois topos existem grandes janelas que deixam entrar luz e no tecto foi criado um rasgo em vidro que permite ver o céu. Num dos lados existe uma varanda com dimensões generosas e que fica virada para as traseiras do prédio, com vista para a zona verde do jardim. No lado oposto a vista é sobre os telhados dos prédios da frente. Os objectos presentes categorizam o ambiente de ecléctico e moderno. As pinceladas de cor assentam muito bem nesta atmosfera fresca e luminosa. O saco de box em pele natural pendurado no tecto dá-lhe um ar engraçado e juvenil.