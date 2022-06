Arquitectura pelas mãos de arquitectas portuguesas

Vanessa santos silva – Apartamento São Caetano - reabilitação - minimalista

Um projecto de Vanessa Santos Silva, uma reabilitação com carácter minimalista apresenta-nos uma cozinha com um padrão contrastante no pavimento, onde as bancadas surgem numa plena concepção pós-moderna, mantendo a simplicidade do desenho e da geometria. A iluminação natural existente surge através da entrada junto ao lavatório e reflecte o ritmo do desenho do pavimento. A cozinha inteira parece estar envolvida com um brilho e a bancada é o resultado de todo um desenho minucioso, neste caso, no projecto de iluminação para este espaço.