Mesas de madeira especiais

A estética do lugar ’’transpira’’ tranquilidade e silêncio. A mesa, com um formato grande e fora do standard, apresenta-se como uma excelente opção para as famílias maiores e mais preocupadas com o espaço. A sua largura e comprimento fazem deste objecto, um perfeito aliado para explorar a criatividade, sem restrições. No entanto, a chave para esta mesa parte da simplicidade do seu estilo: um toque escandinavo desde da sua estética visual, passando pelos restantes elementos.