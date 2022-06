Ideias para criar um espaço de lazer para adolescentes

Acabaram-se os bonecos da Disney, os super-heróis e as princesas, os legos, os carros e as bonecas. Rapidamente o nosso filho (que ainda ontem era pequenino), torna-se um jovem adolescente. Nessa fase são tantas coisas que vão mudando, desde do seu corpo é claro, mas também o estilo do vestuário, os gostos e ainda as atitudes/comportamentos. É importante dar-lhes essa abertura que faz parte do crescimento e desenvolvimento, mas claro, sempre de forma controlada. Os adolescentes precisam de se afirmar, com pequenas coisas da vida e nós adultos temos de dar asas para isso, faz parte do desenvolvimento.

Sabemos que o quarto dos adolescentes é o refúgio preferido, é onde estão realmente bem. Ouvem música, passam horas ao telefone com os amigos, leem livros e também estudam. É lá que os jovens procuram 'isolar-se' e encontrar-se consigo mesmo. Seja no quarto ou noutro espaço da casa, deve-se proporcionar áreas de lazer, que possam distrair a mente, estimular a inteligência, promover a socialização, entre outros comportamentos. Neste sentido, retiram-se os móveis infantis, os posters da Minnie e dos super-heróis e dá-se asas a um novo espaço. Os pais precisam de seguir a onda dos seus teenagers, não é fácil, dá trabalho, mas no final tudo compensará. É garantido!