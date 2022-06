11 ideias com pedras se quer decorar a sua casa

Um dos materiais mais usados e com maior versatilidade a seguir à madeira é sem dúvida, a pedra natural. É um material que se mantêm com o passar do tempo e que não envelhece, apenas se nota o passar do tempo devido a sujidade. Se a mesma tiver uma manutenção constante durará para sempre, e o melhor, também com bom aspecto.

Existe uma infinidade de formas, texturas e cores de pedras para diferentes gostos e aplicações. Assim, convidamo-lo a observar estes exemplos para que se inspire e se convença a fazer algumas alterações ou remodelações em sua casa.