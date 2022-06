Por fora simples e modesta, por dentro uma perdição! (9 Fotos)

Aproximamo-nos da cozinha e vemos uma estrutura com tonalidades mais quentes do que as da área de jantar. O seu desenho em corredor, com a área de preparação de alimentos linear, termina numa prática bancada onde é também possível desfrutar de refeições mais rápidas. O principal destaque é o revestimento em pastilha com nuances em diferentes tons. A madeira também aparece com a sua cor natural contrastando assim com o granito.