Piscinas interiores: mais do que apenas beleza!

Para compreendermos se uma piscina aquecida e de interior vale a pena, devemos percorrer algumas das suas vantagens e desvantagens.

Primeiro as boas notícias. Uma das grandes qualidades de uma piscina interior é a possibilidade de a utilizar ao longo de todo o ano, a qualquer hora do dia e independentemente das condições atmosféricas. Para lazer, para desporto ou por puro convívio, ter uma piscina dentro de casa pode sempre proporcionar bons momentos. Comparativamente às piscinas exteriores, sujam-se muito menos. Estão resguardadas e, por isso, não se sujam com folhas ou insectos. Isto não significa que não tenha que a limpar. As piscinas interiores carecem de tratamentos químicos, tal como as exteriores. Por ser interior e estar resguardada por vidros aos quais, normalmente, só se tem acesso se tivermos as chaves, são mais seguras para crianças e propiciam, também, maior privacidade. No Verão pode ficar aberta quase na totalidade se for vedada por portas de correr que, facilmente, se abrem ou se tiver um tecto retractável.

Agora, as coisas menos boas. É preciso espaço para a ter. Nem todas as casas têm uma área suficientemente ampla para instalar uma piscina aquecida e, mesmo que o tenha, o seu edifício pode não ser próprio para o efeito. Depois, a instalação de uma piscina aquecida é muito mais dispendiosa do que a de uma piscina exterior. São necessárias máquinas próprias para regular o sistema aquecimento ao longo de todo o ano. A piscina ajuda a aquecer o ambiente da própria casa. No entanto, também acarreta maior humidade pelo que é impreterível ter um desumidificador para evitar estragos graves na estrutura da casa ligados à humidade que pode propagar doenças.

A balança já tem os seus prós e contras. Coloque algumas questões a si próprio: qual é o clima do sítio onde vivo? É soalheiro ou chuvoso? Quanto tempo passo em casa? Para que fim a vou usar? Desporto? Lazer? Ambos? Tenho orçamento para cobrir a manutenção? Tenho espaço para uma piscina exterior? Construo ambas ou só uma? Responda a estas perguntas, analise e tire as suas próprias conclusões.