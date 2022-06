15 ideias para decorar as portas de sua casa para que fiquem modernas

Outra opção para decorar um ambiente de cores sóbrias, com um elemento que se destaque no espaço mas sem o sobrecarregar demasiado o estilo moderno, poderá ser apenas pintar a moldura da porta. Neste caso, a cor amarela foi escolhida para dar alegria, iluminando o espaço. A tendência moderna que se sente presente no espaço, mantém-se perfeita com esta mudança simples, onde apenas se rompeu levemente com a monotonia mas com muito estilo.