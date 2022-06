Apartamento de atmosfera única

Passamos agora ao quarto de menino. Aqui a abordagem foi igualmente minimalista tendo no entanto alguns detalhes mais relacionados com a divisão em questão, como é caso do tapete da cor do pavimento que cria uma atmosfera bastante confortável e acolhedora no interior desta divisão.

O quarto é de estilo minimalista e representa tudo o que um espaço destes pretende transmitir. O branco é aqui a cor predominante e a sensação é de uma envolvência total numa aura quase divina, que nos abraça e conforta.