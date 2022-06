Estúdios e T0: casas com apenas uma divisão

Não há como falhar! Neste estúdio, o branco foi a cor de eleição. A opção cromática que abre o espaço e torna-o acima de tudo sóbrio, minimalista, moderno. A neutralidade do branco espalha-se em todo o mobiliário, armários, estantes, portas, transmitindo uma noção de espaço e liberdade de movimentos. Há ainda neste estúdio madrileno pormenores de arrumação muito inteligentes, exemplos máximos de como podemos (e devemos) aproveitar os metros quadrados. Em destaque a cozinha, com portas que nos dão a opção de abri-la para a sala ou escondê-la para receber convidados e, do outro lado, a arrumação escondida no vão de escadas é sempre um truque muito inteligente, que deve ser tido em conta para quem quer poupar todos os mílimetros de área útil.