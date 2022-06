Tradicional e arrojada, uma casa perfeita!

A fachada do prédio não esconde uma relação próxima com o passado. Apesar das marcas do tempo ainda serem visíveis a fachada revela já uma abordagem contemporânea estando esta visível especialmente na parte superior da mesma. Ali é possível vermos um acrescento o qual foi revestido integralmente com vidro destacando assim ambas as partes. O tradicional azulejo azul reveste toda a fachada deste prédio que se destaca pela sua cor viva.