Guia prático: um espaço acolhedor para o Outono

Seja primavera, verão ou outono, o espaço exterior da nossa casa deve ser valorizado e sobretudo ser o mais acolhedor possível. Mesmo com árvores despidas, folhas caídas e menos flores, é possível desfrutar desse espaço e sentir-se realmente bem e aconchegado.

Se ainda, não deu à sua varanda, terraço, pátio ou jardim o mood outonal, nós mostramos-lhe como o pode fazer, através de imagens bem inspiradoras. Vai ver que só de olhar para elas, ficará com vontade de ir até ao exterior e aconchegar-se numa mantinha, para ver o luar e contar as estrelas… Não há como não se apaixonar por esta bela estação do ano.

Quer ver? Então venha daí, porque apesar do ar mais fresco deste artigo, prometemos sugestões bem quentes.