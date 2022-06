Estas 12 cozinhas mostram tudo o que não deve fazer!

O recurso a vinis para decoração pode resultar para dar vida a uma parede ou a um móvel. No entanto, neste espaço levou-se à letra o tema primaveril e todas as superfícies surgem salpicadas por motivos florais. O resultado faz parecer que a Primavera explodiu neste espaço. Faça as coisas, mas sempre com peso e medida.