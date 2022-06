A 'Cozinha da Maria' é um sonho!

Madeira e cerâmica! Materiais intemporais que adornam as nossas cozinhas há centenas de anos e que cada vez têm mais adeptos nos nossos dias, numa tentativa de regresso às raízes.

Use e abuse de caixas e potes na sua cozinha, com o estilo que mais lhe agradar. São sempre necessárias (há tanto para guardar) e ficam lindas. Mas cuidado com o que escolhe e com as combinações que faz, pois pode tornar-se um caos na sua cozinha… Peças desgarradas e sem conexão entre elas só fazem confusão!