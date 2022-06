Beliches para os mais pequenos: ideias fantásticas!

Bem sabemos como o crescimento da família pode trazer problemas de espaço. Quando a casa é pequena e há poucos quartos para o número de filhos ou para as necessidades de toda a gente, há que ser um pouco criativo e aproveitar ideias pensadas e testadas em contexto real – como é o caso dos beliches.

Apresentam-se como os melhores amigos das famílias numeras com casas cuja área útil é pouca para tanta vida e prometem resolver o problema das camas na hora de dormir. Os beliches entram nas nossas casas como sendo a solução ideal para encaixar pelo menos duas crianças no mesmo quarto, com uma cama superior e outra inferior. E se o problema for o género dos miúdos, não se preocupe: connosco há solução para tudo!