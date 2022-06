10 casas de banho modernas que o inspirarão a remodelar a sua!

As casas de banho modernas querem-se funcionais e luminosas. Há uma aposta na materialidade, nos bons acabamentos e no design, pois a função não deve pôr em causa a estética. A tecnologia é também uma parte importante dos projectos modernos, pois as famílias já não abrem mão desse conforto.

Seleccionámos dez casas de banho modernas nas quais se pode inspirar para construir ou remodelar a sua. Tome nota.