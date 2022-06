ENVY LIGHTING – Candeeiros made in Portugal

Um projecto falha quando é baseado apenas em tendências. Cada caso é um caso e não existe um padrão a ser seguido. O que existem são diversas variantes que devem ser cuidadosamente estudadas através da análise das características da arquitectura, da sua localização, da finalidade da ocupação detalhada de cada divisão.

Estes candeeiros são construídos em PVC e o fio têxtil vermelho vem incluído. É um exemplo um bocadinho diferente de todos os outros apresentados até agora, e é caracterizado pelo seu estilo minimal.

Vários estudos já comprovaram que a luz interfere de várias maneiras no ser humano, não apenas nas áreas visuais do cérebro como também nas áreas relativas às emoções e à regulação hormonal, portanto, é essencial que cada projecto seja baseado no bem estar das pessoas que irão ocupar o espaço e na forma como essa luz influenciará as suas actividades.