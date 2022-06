Como construir uma casa de madeira passo a passo (+ planos)

Terminada a base da casa, podemos ver na imagem que algumas partes já foram cobertas com o futuro piso. A madeira está novamente presente nos acabamentos. Também vemos como alguns painéis, do mesmo material, começam a levantar-se enquanto paredes.

Com um revestimento branco, as paredes não apresentam qualquer textura e garantem luminosidade no interior, fazendo também com que o espaço seja mais amplo e agradável.