Caixa de DIY pronta a usar!

Alguém faz anos e não tem uma ideia brilhante para oferecer de presente? Flores do quiosque, chocolates do supermercado ou a banal garrafa de vinho? Escolha algo especial e personalizado, desta vez oferecerá algo diferente que ficará na história de quem receber. Felizmente vão aparecendo marcas cheias de criatividade que nos deixam cheios de vontade de comprar, seja virtualmente ou numa loja física. Às vezes o problema, é pagar-se um preço demasiado alto por objectos criativos, o que nos leva quase de imediato a esquecer a ideia e partir para outra.

Hoje apresentamos-lhe uma marca que veio revolucionar e resolver estes seus problemas, chama-se Frida & Finn e foram os primeiros a aparecer com este novo conceito e já são donos da maior plataforma de venda de kits DIY. A ideia surgiu por causa do problema pessoal do fundador da marca, Alexander Steffan, na dificuldade que tinha em encontrar o presente prefeito para oferecer em aniversários ou datas especiais.

Siga as imagens seguintes e perceba como todo este conceito apareceu e virou numa das mais recentes tendências!