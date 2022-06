Vantagens: prateleiras para quartos !

Prateleiras aqui, ali… acolá! Em todo o lado elas são úteis, organizam, arrumam e enfeitam. As prateleiras é aquela peça imprescindível, geralmente de preço acessível, promete dar o toque perfeito ao ambiente da sua casa. Deixa à vista algo que queira expor, mostrar a todos e é de fácil acesso, para pegar sem grandes complicações. Não há nem uma divisão de casa em que não fiquem bem… pode apostar nelas em todos os lugares, sem qualquer problemas, o resultado é sempre surpreendente. Mas hoje, quisemos entrar num lugar, melhor dois lugares especiais e mostrar-vos, como existem diversas formas, arrumações e colocações de prateleiras… nos quartos dos filhotes e dos papás!

Neste artigo, trouxemos até si dez ideias de prateleiras para quartos dos pequenos e graúdos, sugestões diversas, tanto no modelo, como na forma, no material, na cor e na disposição das mesmas. Existem tantas maneiras de as colocar, tantos lugares-chave dentro do quarto, que torna a decoração interessante e preenchida. Por isso, venha connosco na aventura das prateleiras para quartos e saía daqui com novas ideias para o seu ninho e o do seu filho! De certeza que o quarto ficará com uma nova magia…