6 dicas de decoração para estúdios!

Sim, é verdade, é um espaço pequeno e a funcionalidade importa. Todavia, isso não significa que não possa ter peças de design que criem algum drama e impacto como um candeeiro de pé com formas enviesadas, uma mesa escultural ou uma poltrona original e com uma cor mais intensa. Numa decoração em que, tendencialmente, as cores claras e os móveis de linhas simples preponderam, aposte num elemento diferenciador que se demarque de tudo o resto e empreste à sala algum dinamismo. Para além disso, a originalidade da peça atrairá todas as atenções que, por conseguinte, se desviarão do facto do estúdio ser pequeno.