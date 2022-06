7 Fantásticos quartos mansarda e de teto inclinado

A construção dos chalés têm como principal característica os tetos inclinados, no topo da habitação, tal como podemos observar no exemplo apresentado. Um espaço que fica bastante caloroso e cozy, seja pela madeira, como pelo design da própria arquitetura. Aqui, as próprias janelas seguem o traço do teto, podendo desta forma iluminar toda esta divisão.

Mais uma vez optaram por não introduzir muito mobiliário, nem muita decoração… É deixar este espaço atípico falar por si.