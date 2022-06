A grande moda dos azulejos de parede tipo metro

No mundo da decoração e da arquitetura também falamos em moda, é verdade. Há peças, cores, móveis que estão mais na moda do que outros, como é o caso dos azulejos tipo metro. Certamente, que já se deparou com eles, em algum espaço ao vivo ou on-line. De facto, andam por toda a parte, e criam um ambiente verdadeiramente atual e com uma pintada de estilo industrial.

A principal vantagem desse tipo de azulejos metro é o preço, encontram-se boas oportunidade no mercado. Além disso, já existem em várias cores e não apenas no famoso branco, que nos remete inevitavelmente para as estações de metro. O seu nome surge exatamente daí, por ser inspirar-se nos subway tiles.

Se estiver à procura de um material novo e irreverente para revestir a sua cozinha ou a sua casa de banho, a solução pode passar por aqui! Ora veja os exemplos que temos para si hoje e inspire-se!