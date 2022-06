7 inspiradoras cozinhas revestidas a tijolo

Basta uma parede, para criar o tal efeito rústico, nada mais. Se quiser mais do que uma ou revestir um móvel, também é possível. Tudo dependerá do que pretende, se muito ou pouco.

Neste exemplo, optaram por revestir uma das paredes, a principal deste espaço. Combinaram outras peças e materiais também rústicos para criar o efeito sensacional. A madeira, as linhas do mobiliário, as vigas no teto, a pedra do chão, o fogão bem familiar, entre tantos outros pormenores que pode constatar. Aqui tem muito para se inspirar.