Tapetes para sala de estar: modelos, ideias e soluções para salas confortáveis e elegantes

Há tapetes por toda a casa! Nos quartos, na casa de banho, na entrada, na sala… e em todas as divisões este acessório desempenha funções diferentes. Ora serve para limpar simplesmente os sapatos, ora para proteger os pés do chão frio. Mas em todas tem um papel central no estilo de decoração!

Na verdade, muitas vezes a sua função mais relevante é mesmo impor um estilo!

Numa sala o tapete dá estilo, decora, aconchega, protege o soalho. É fundamental, e a sua esolha tem tudo para dar certo! Há coisa melhor do que chegar a casa, descalçar os sapatos e enterrar os pés num tapete fofinho, para desfrutar de um merecido descanso?

Combine com a mobilia, com o papel de parede, faça contraste com os sofás. A escolha é sua e não existem regras fixas. Certifique-se apenas de, para a sala de jantar, escolher um tapete que seja pelo menos 50 cm maior do que a mesa, a toda a volta… Não vai querer cadeiras a ficarem presas de cada vez que um conviva se levanta!