De ruínas pombalinas a apartamento de sonho

Nas zonas mais sociais da casa foi possível incorporar alguns elementos do caráter original da habitação. Os azulejos recuperados do projeto do século XVII serviram de inspiração à nova atmosfera do espaço que, combinando peças históricas com a simplicidade da reabilitação, garantiram a harmonia ideal. Enquanto o azul e os detalhes do desenho dos azulejos se repetem nos objetos e mobílias escolhidas, a arquitetura continua a ser o principal protagonista graças à ausência de decorações excessivas.