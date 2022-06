A extraordinária beleza de uma casa simples

Pensada para uma família pequena, a habitação segue um modelo funcional muito claro: um primeiro piso dedicado às atividades mais públicas do programa e um segundo piso ocupado pelas divisões que pressupõem um maior grau de privacidade. O elemento fundamental da organização do projeto é a sala de estar com pé direito duplo que, além de se articular com as restantes divisões do piso térreo, estabelece a relação com as escadas. O segundo piso conforma a ala mais intima da casa que é composta por um quarto e casa de banho de apoio. Como um dos ex libris da casa, foi ainda integrado um terraço capaz de complementar as atividades ligadas ao convívio e criar um espaço único de contemplação e reflexão.