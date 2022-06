Roupeiro aberto para amantes da moda

Se quiser deixar o seu roupeiro aberto, mas de forma q.b., então pode pôr em prática as duas opções anteriores ou esta mais low-cost e imediata. Com uma cortina transparente, consegue facilmente visualizar as suas roupas e mover-se à vontade, mas deixa como uma proteção, nomeadamente contra o pó. De facto, uma desvantagem de um roupeiro aberto é que as prateleiras ficam com pó mais rapidamente, a menos que não esteja numa zona de grande movimento.