Uma casa ecológica que não poupa no conforto

O quarto de casal é bastante simples, apenas as paredes com o seu charme próprio, cortinas, a cama de casal e um quadro são suficientes para criar um ambiente e proporcionar conforto. Repare como a roupa de cama com flores azuis contrasta com os tons de terra das paredes. Mais um espaço onde luz natural penetra com facilidade. Inspire-se com outros quartos.