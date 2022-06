8 formas de aproveitar as suas ervas aromáticas e especiarias ao máximo

Ter umas ervas aromáticas em casa é algo de facilmente realizável e nem precisa de ter um jardim para isso. Como prova disso procuramos na nossa plataforma opções bastante perspicazes que mostram como ter ervas aromática, dentro de casa ou numa varanda de um apartamento.

Estas verduras não só trazem um lado decorativo, pelo seu lado verde e natural, mas também são bastante práticas para os vários cozinhados. Os seus pratos ficarão bem mais saborosos com estes aromas, além de poder decorar um prato com elas. Pode optar por ter uma, duas, três ou várias ervas aromáticas, dependerá do seu gosto pessoal. Entre salsa, coentros, alecrim, tomilho, manjericão, rosmaninho, hortelã, menta, salva, orégãos ou poejo, terá com certeza muitos sabores por apurar. Com eles pode dar mais sabor a um guisado, a uma sopa, a um arroz, a uma salada, fazer chás ou sumos naturais, enfim são ideais para tantas coisas, que de certeza não terá dificuldade em usá-las.

Se as receitas ficam por sua conta, nós partilhamos consigo 8 formas de as aproveitar ao máximo. Venha daí e sinta o delicioso sabor deste livro de ideias.