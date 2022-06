Papeis de parede com vida!

É com um aiai profundo que começo a descrever as imagens que se seguem. O ambiente conseguido com a aplicação de papel de parede neste rosa salmão com estampado tropical, transforma num piscar de olhos, este vão de escadas. Claro que as escadas sendo de betão (outra tendência), com o cobertor dos degraus em madeira (nome a que se dá à superfície onde se pousa o pé ao subir ou descer uma escada), piso em madeira laminada e a cadeira estrategicamente colocada no mesmo material, são também o cenário idílico para a posterior colocação de uma tela de parede com tanta vida. O estampado de melancia e pele de zebra elevam-nos para outra realidade.