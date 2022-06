Moradia de caráter familiar e acolhedor

Seja bem-vindo! Desejamos que aprecie esta visita guiada e que possa inspirar-se para criar espaços de exceção em suma própria casa.

No átrio de entrada desta moradia imediatamente nos apercebemos do seu caráter familiar e da importância dada ao conforto. O tom que se impõe à primeira observação é leve e descontraído, contribuindo para isso este bonito átrio, separado do restante espaço por uma estante de nichos abertos, que não pesa e não impõe constrangimentos à amplitude das áreas.

Branco puro nas paredes e tetos, que torna o ambiente lípido e descontraído, e madeira no chão, de um tom quente para o tornar mais acolhedor. Uma combinação sempre vencedora.

Personalizando o espaço moderno temos acessórios rústicos e étnicos, fotografias pessoais e um pequeno piano, ligando a decoração aos seus utilizadores e às suas vivências.