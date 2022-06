Móveis para a sua sala

Já sabe como nos agrada o conceito de Do It Yourself e por isso sempre que podemos presenteamo-lo com estas sugestões. Neste caso com três paletas conseguimos fazer um pequeno e original sofá que fará, certamente, soltar várias interjeições exclamativas de entre os seus convidados. Se tem jeito para a carpintaria e está a precisar de um sofá para um canto da sua sala aproveite esta sugestão!