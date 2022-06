Tapetes modernos: 10 padrões!

Começamos com o clássico tapete de formas geométricas. A verdade é que este é um dos padrões mais apreciados no que diz respeito a tapetes modernos, há uma quantidade inigualável de tapetes que exibem quadrados, rectângulos, figuras obliquas, enfim… Neste caso específico a combinação das cores é a primeira coisa que nos agrada. O preto e o branco é a combinação que dificilmente falha e mais do que isso é a combinação que de alguma forma nos permite exagerar , sem que o espaço se torne demasiado over the top. Na sala que vemos exagero não é de todo uma palavra que se aplique já que tudo existe com um equilíbrio mais do razoável. O próprio padrão do tapete, ainda que apresente duas formas geométricas intercaladas é bastante sóbrio, sem que deixe de cumprir a sua função principal, a de dar a esta sala dinâmica e ritmo.