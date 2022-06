Quartos de banho de sonho

Porque os dias estão um bocadinho mais escuros decidimos contrariar a tendência da estação e começar com um exemplo cheio de cor. Não é assim tão habitual vermos quartos de banho com uma paleta e cores tão colorida, contudo nem por isso este nos parece um exemplo estranho ou que não faça sentido, bem pelo contrário, este é um quarto de banho que alegrará certamente as suas manhãs. Uma parede de azulejos com cores que alternam entre o quente e o frio é interrompida por uma banheira que apresenta exactamente a mesma sequência de cores. As cores escolhidas para o móvel de casa de banho são o laranja e o branco e combinação não podia ser mais bem escolhida. Um exemplo onde mistura de cor e bom gosto existem em conjunto.