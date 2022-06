Tendência – paredes em cimento polido e microcimento

Se antigamente deixar uma superfície em betão era algo que denotava um projeto inacabado. Hoje, deu-se a volta ao problema graças aos avanços do design e da arquitetura. São semelhantes ao betão, mas têm um acabamento mais refinado e brilhante, falamos do cimento polimento ou do microcimento. Estes dois apesar de parecerem à primeira vista semelhantes, apresentam algumas características diferentes quer no aspeto, quer no processo de aplicação.

Paredes, tetos ou chãos em cimento polido ou microcimento apelam à simplicidade e a neutralidade de um espaço, ousaríamos dizer que é mesmo decorativo. Dá um aspeto bastante natural, luminoso e moderno à divisão. Se quiser descobrir como ficam as paredes em cimento polido ou microcimento, só precisa de se manter connosco neste livro de ideias. Preparado? Então, venha daí!