Casa sedutora e tranquila mas bem perto da agitação

A fachada recebe-nos com o seu estilo mediterrânico, embora com vários traços da arquitetura das casas de adobe de Marrocos e outras cidades do norte de áfrica.

Paredes caiadas de branco, com um belo jardim, como tantas vezes se veem no sul da Europa. Paredes inclinadas e espessas, e casa com um desenho simples, fechado para a fachada exterior, aberto para o interior, como nos países de influência muçulmana. A porta em arco, com as suas grades envidraçadas quase nos prometer a entrada para um bairro na medina.

Este estilo despojado e simples, de fachadas que na atualidade se chamam minimalistas, e as espessas paredes de material natural, são na verdade características arquitetónicas muito úteis nestas latitudes, pois mantêm os interiores quentes no inverno e frescos no verão, tornando a habitação termicamente mais eficiente.