Casas geminadas também são casas de sonho!

Uma casa pequena que cresceu em tamanho e em estilo! A casa original era uma casa geminada antiga de um bairro tradicional inglês, com um bom espaço de logradouro por trás. A remodelação incidiu sobretudo na abertura da casa ao espaço exterior, pois possuia muito pouca luz natural. A fachada foi deixada praticamente intacta. A solução encontrada foi expandir a sala de estar com uma extensão, que se abre para o exterior com uma larga área envidraçada, o que aumenta a percepção do espaço. A fachada da extensão, bastante diferente da casa original, encontra continuidade visual nas ripas da cerca do jardim. O resultado foi a criação de um espaço muito agradável, no interior e no exterior, e a entrada de luz na habitação. Engenhoso!