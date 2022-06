Protectores para berços!

Já escolheu o ninho que vai receber o seu bebé. O berço está instalado! Já tem roupas de cama, roupinhas de recém nascido, fraldas e tudo o que é preciso, certo? E o berço, já tem proteções? Pois! Por vezes esquecemos pequenos, grandes, detalhes na azáfama de preparar a vinda de um recém nascido para casa.

O berço é lindo, e é, de certeza, exatamente o que sonhou para o seu pequenino, mas há que torná-lo ainda mais aconchegado e seguro. O uso de protetores de berço tem vantagens: – torna a superfície de contato com a pele do bebé mais macia, atenuando eventuais batidas, e impede, mais tarde, que o bebé prenda os pés ou os braços entre as grades da cama.Mas também pode ter desvantagens, e a sua escolha deve recair sobre protetores que impossibilitem que o bebé se enfie por baixo do protetor, evitando assim os riscos de sufocar.