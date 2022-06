10 cozinhas económicas que o farão pensar ''É assim que quero fazer a minha''

Muitas pessoas no momento de construir a sua cozinha temem errar na escolha da cor por exemplo dos móveis, mas digamos que esta é um preocupação fácil de atenuar ou até mesmo resolver. Não receie as cores fortes, aprenda antes a saber como usa-las. Esta cozinha tem um fundo cinzento, o qual é um tom neutro, perfeito para servir de base e adicionar profundidade ao espaço, jogando com móveis de cor vermelha. Como pode constatar, o vermelho fica bem e forma um contraste perfeito com o cinza, para além disto, os armários têm a proporção ideal para dar funcionalidade e estilo ao espaço.