10 piscinas pequenas – 10 grandes sonhos

Hoje começamos com um conceito de espaço de piscina interior que aspira à perfeição e nos deixa com a cabeça cheia de sonhos! Esta pequena piscina interior do gabinete de arquitectura de interiores ÀS DUAS POR TRÊS, de Setúbal, foi planeada ao ínfimo detalhe. Tudo aqui inspira calma e relaxamento… O mobiliário de piscina branco complementa perfeitamente as paredes castanhas claras e o pavimento de madeira, e os acessórios foram criteriosamente escolhidos para armonizar com essas cores. Um pequeno bar de apoio à piscina torna o espaço mais funcional. E o projeto de iluminação… fantástico, luzes led que permitem até 24 cores de luzes! O resultado é um espaço elegante e requintado que convida ao lazer.