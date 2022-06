Berços para o seu bebé… deixe-se embalar por estas ideias

É o ponto fulcral de um quarto de bebé! É ali que o seu pequenino vai dormir um soninho reparador durante os primeiros meses de vida. Será o centro do seu mundo por muito tempo. Estamos a falar do berço, claro!

A escolha do berço é uma opção dos pais que tem tanto de prática como de decorativa. Afinal o primeiro passo para gostar de usar qualquer coisa é o seu aspeto, e os berços não são exceção. Mas há algumas regras básicas que devem ser seguidas, para além do aspeto…

As duas primeiras prendem-se com a segurança. Assim que encontrar o berço com o desenho certo certifique-se de que este é construído e revestido de materiais seguros e não tóxicos. O seu bebé será o maior beneficiário, pois irá respirar esse ar durante os seus primeiros meses de vida. Depois verifique a sua estabilidade pondo algumas questões: A estrutura abana muito? Há hipóteses de colapsar? Até que peso aguenta?

A terceira tem em conta o seu bem-estar… É sabido que os primeiros tempos na vida de mãe e bebé, após o parto, são cansativos. E provavelmente vai pôr e tirar o seu pequenino do berço vezes incontáveis. Então, uma boa opção será escolher um berço cuja base do colchão possa ir baixando à medida que o bebé cresce. Esta medida além de poupar dores nas costas aos cansados papás, ainda aumenta a segurança do bebé, quando este já se mexe mais. Ou então pode optar por uma alcofa para os primeiros tempos e depois usar uma caminha.Mas no fim a escolha é mesmo sua, e as opções disponíveis são imensas, das mais comuns às mais arrojadas.

Hoje apresentamos-lhe um conjunto de ideias que o pode guiar nessa escolha. Veja estas ideias de berços para o seu bebé e deixe-se embalar por elas!