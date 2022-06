A cor azul aplicada aos interiores

A marca Olhar o Brasil refresca-nos com peças atractivas e com temática tropical. Este faz parte da colecção de pratos decorativos da marca e é uma arara azul de olho bem amarelo. As duas cores são complementares, isso significa que oferecem o maior contraste entre si, ficando em lados opostos no espectro das cores. Funcionam muito bem juntas: qualquer tom de azul fica optimamente bem com qualquer amarelo, seja ele, canário, mostarda ou ouro. Veja como apenas um detalhe, como um prato artístico como este conseguem alegrar um ambiente de refeição.

Sobre o amarelo podemos dizer que estimula o optimismo e é cheio de energia além de conseguir dar um toque de requinte a qualquer ambiente. Se gostar de saber mais sobre esta cor, clique aqui.